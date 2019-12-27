Моуринью — о борьбе за топ-4 АПЛ: в следующем сезоне всё будет по-другому

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отметил, что в этом сезоне команде будет непросто попасть в первую четвёрку английской Премьер-лиги.

«Начал работать здесь, когда отставание составляло 12 очков. Это много. Вы будете правы, если скажете: «Несколько дней назад отставание составляло три очка, у «Тоттенхэма» была возможность уйти в ноль». Но проблема в том, что во время процесса восстановления команда не будет всё время побеждать, а соперники — всё время проигрывать.

Очень трудно ликвидировать отставание в 12 очков. Сейчас мы отстаём на три очка. Мы должны попытаться отвоевать место в первой четвёрке. Когда начнётся следующий сезон, у всех будет одинаковое количество очков и всё будет по-другому. Но сейчас нам трудно, и футболисты это чувствуют. Это непросто, но мы попытаемся», — цитирует Моуринью Goal.