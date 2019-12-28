«Енисей» объявил о трансфере роликом из мексиканского сериала «Никто, кроме тебя»
«Енисей» оригинальным способом объявил о переходе центрального защитника Ивана Хомухи из волгоградского «Ротора». На своей странице в «Твиттере» красноярский клуб опубликовал вступительную заставку из мексиканского телесериала «Никто, кроме тебя», в которую добавил фотографию и имя футболиста.
Видео можно посмотреть на странице «Енисея» в «Твиттере».
Хомуха — воспитанник московского «Спартака». С 2013 по 2018 год защитник выступал за вторую команду красно-белых. Следующим клубом в карьере Ивана стал «СКА-Хабаровск» (2018–2019). В «Роторе» он играл с июля по декабрь 2019 года.
«Енисей» занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Красноярская команда набрала в 25 матчах 25 очков.
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