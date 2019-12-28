«Тоттенхэм» пропустил после «комбинации» двух своих защитников. Видео

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» хозяева вновь вышли вперёд на 61-й минуте — 2:1. Гол в свои ворота забил защитник гостей Серж Орье. Мяч попал ему в ногу после того, как партнёр по команде, Тоби Алдервейрелд, выбил его у нападающего соперника.

Видео доступно на «Чемпионате».



20-й тур АПЛ стартовал сегодня, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Затем «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» — 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0.



Также сегодня состоятся матчи «Норвич Сити» — «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити» и «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».



Завтра, 29 декабря, встретятся «Арсенал» с «Челси», «Ливерпуль» с «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» с «Шеффилд Юнайтед».