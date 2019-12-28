Кейн голом наказал «Норвич» за грубость. Видео

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» гости второй раз сравняли счёт — 2:2. Произошло это на 83 минуте, гол с пенальти забил нападающий Гарри Кейн.

Видео доступно на «Чемпионате».

Одиннадцатиметровый был назначен за грубый подкат против самого Кейна.

20-й тур АПЛ стартовал сегодня, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Затем «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» — 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1, «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» — 3:0.



Сегодня состоятся также матчи «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити» и «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».



Завтра, 29 декабря, встретятся «Арсенал» с «Челси», «Ливерпуль» с «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» с «Шеффилд Юнайтед».