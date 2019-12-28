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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем», который занимает последнее место в таблице АПЛ

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем», который занимает последнее место в таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Норвич Сити» Марио Вранчич, отличившийся на 18-й минуте с передачи хавбека Эмилиано Буэндии. В начале второго тайма полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен сравнял счёт. Спустя шесть минут защитник «шпор» Серж Орье вывел «канареек» вперёд, забив в свои ворота. Ничью гостям принёс нападающий Гарри Кейн, реализовав пенальти в конце матча.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе лондонской команды 30 очков. «Норвич Сити» (13) — на последнем, 20-м месте.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
28 декабря 2019, суббота. 20:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Вранчич – 18'   1:1 Эриксен – 55'   2:1 Орье – 61' (автогол)   2:2 Кейн – 83' (пен)
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