Лингард завершил 2019 год без результативных действий за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не сумел отметиться выдающейся статистикой в 2019 году.
В уходящем году 27-летний футболист принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия. При этом до начала неудачной серии, в первой половине сезона-2018/19, хавбек отличился в первенстве 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и защищает цвета клуба с 2011 года. Также он выступал на правах аренды за «Лестер Сити», «Бирмингем Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Дерби Каунти». Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021 года.
После 20 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
- 29 декабря 2019
-
11:23
-
11:05
-
11:03
-
10:39
-
10:37
-
10:15
-
10:03
-
09:55
-
09:54
-
09:39
-
09:23
-
09:20
-
07:42
-
01:48
-
00:56
-
00:53
-
00:40
-
00:36
-
00:17
-
00:06
- 28 декабря 2019
-
23:49
-
23:43
-
23:40
-
23:20
-
23:18
-
23:05
-
23:04
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:24
-
22:16
-
21:59