Лингард завершил 2019 год без результативных действий за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не сумел отметиться выдающейся статистикой в 2019 году.



В уходящем году 27-летний футболист принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия. При этом до начала неудачной серии, в первой половине сезона-2018/19, хавбек отличился в первенстве 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.



Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и защищает цвета клуба с 2011 года. Также он выступал на правах аренды за «Лестер Сити», «Бирмингем Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Дерби Каунти». Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021 года.



После 20 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.



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