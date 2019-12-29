К.-П. Боатенг: футбол сейчас просто бизнес, а игроки — лишь цифры

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг рассказал о главной проблеме современного футбола.



«Деньги — это проклятие. Футбол сейчас просто бизнес, а игроки — лишь цифры. Если ваше лицо не подходит, вас меняют, точка. Лояльности больше нет, и это печально.



Нужно провести опрос, чтобы узнать, сколько футболистов с удовольствием идут на тренировки и сколько веселятся. Очевидно, футбол — это работа для профессионалов, но она настолько хорошо оплачивается, что становится источником стресса.

Давление огромное, поэтому легко столкнуться с такой вещью, как депрессия. Бывают моменты, когда мне весело, бывает — нет. Раньше я всегда веселился. Раздражаюсь, когда вижу ребят, которые не проявляют таланта. Знаю, каково это — выбросить талант на помойку", — приводит слова Боатенга Bild am Sonntag.