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Бывший тренер «Сочи» Березовский может вернуться в Армению

Бывший тренер «Сочи» Березовский может вернуться в Армению
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер ФК «Сочи» Роман Березовский сообщил, что получил предложения о работе из Армении.

«Да, у меня есть предложения от армянских клубов. Если вернусь домой, где началась моя футбольная карьера, то буду ближе к сборной, что очень важно. Возможно, так и произойдёт», — цитирует Березовского News.am.

В другом интервью Березовский рассказал, что ушёл из «Сочи» с яркими впечатлениями.
Березовский стал и.о. главного тренера после того, как клуб уволил Александра Точилина. Но в итоге Березовский покинул клуб из-за прихода нового тренера. Команду возглавил Владимир Федотов, ранее работавший в «Оренбурге».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего 15 очков в 18 турах.

Березовский высказался о ситуации в команде после массового заболевания игроков
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