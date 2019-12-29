Бывший тренер «Сочи» Березовский может вернуться в Армению

Бывший тренер ФК «Сочи» Роман Березовский сообщил, что получил предложения о работе из Армении.

«Да, у меня есть предложения от армянских клубов. Если вернусь домой, где началась моя футбольная карьера, то буду ближе к сборной, что очень важно. Возможно, так и произойдёт», — цитирует Березовского News.am.

В другом интервью Березовский рассказал, что ушёл из «Сочи» с яркими впечатлениями.

Березовский стал и.о. главного тренера после того, как клуб уволил Александра Точилина. Но в итоге Березовский покинул клуб из-за прихода нового тренера. Команду возглавил Владимир Федотов, ранее работавший в «Оренбурге».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего 15 очков в 18 турах.