Агент Райола получит € 15 млн за переход Холанда в «Боруссию»

Мино Райола, агент форварда Эрлинга Холанда, который перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию», получит € 15 млн, утверждает журналист Николо Скира. По данным источника, в общей сложности немецкий клуб заплатит за нападающего € 45 млн. € 20 млн получит клуб, а ещё € 10 млн — отец норвежского игрока.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от покупки нападающего именно из-за высоких финансовых требований Райолы и отца Холанда.
19-летний нападающий подписал контракт с «Боруссией» до 2024 года. В текущем сезоне он забил 16 мячей в 14 матчах чемпионата Австрии. Также Эрлинг забил 8 мячей в 6 матчах Лиги чемпионов.
«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В 17 встречах команда Люсьена Фавра набрала 30 очков.
- 29 декабря 2019
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