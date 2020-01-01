Иньеста, Вилья и Подольски помогли «Виссел Кобе» впервые выиграть Кубок Японии

В финале Кубка Японии «Виссел Кобе» взял верх над «Касимой Антлерс» со счётом 2:0. В составе победителей гол забил Нориаки Фудзимото. Ещё один мяч защитник «Касимы Антлерс» Томоя Инукаи отправил в свои ворота.

За «Виссел Кобе» выступают чемпионы мира 2010 года в составе сборной Испании Андрес Иньеста и Давид Вилья, немец Лукаш Подольски, а также бывший игрок испанской «Барселоны» бельгиец Томас Вермален.

«Виссел Кобе» был основан в 1966 году. Клуб завоевал первый трофей в истории.

Ранее сообщалось, что Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине. В услугах 35-летнего футболиста заинтересован «Эстудиантес». Напомним, Андрес переехал в Японию в 2018 году, а до этого на протяжении всей карьеры, стартовавшей в 2002-м, защищал цвета «Барселоны». С сине-гранатовыми завоевал 32 трофея.