Василий Березуцкий считает, что «Спартак» переплатил за Тиля в два раза

Бывший футболист ЦСКА и тренер «Витесса» Василий Березуцкий поделился мнением о полузащитнике московского «Спартака» Гусе Тиле, купленном красно-белыми минувшим летом у «АЗ Алкмар» за рекордные для клуба € 18 млн.
«Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры. Почему Тиль не играет за «Спартак» в последнее время? Потому что Егор Титов не был никому интересен в Германии (смеётся). Заиграет. Он молодой, талантливый парень. Да, сумма баснословная… По мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? По моему мнению — раза в два», — приводятся слова Березуцкого на сайте телеканала «Матч».
22-летний Тиль в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в 10 из которых вышел в основном составе. На счету хавбека 1 гол и 2 результативные передачи, а также 3 жёлтые карточки.
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