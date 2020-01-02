Агент Макарова: с «Рубином» не договорились

Павел Нестеров, агент полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова, прокомментировал срыв трансфера своего клиента в «Рубин».
«Отвечу просто и лаконично: с «Рубином» не договорились», — приводит слова Нестерова БИЗНЕС Online.
Интересно, что перед объявлением о подписании контракта с экс-защитником «Торпедо» Ильёй Самошниковым «Рубин» в своём «твиттере» опубликовал фото Макарова со словами «Добро пожаловать, Денис Макаров!».
В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей (2 — с пенальти). Контракт полузащитника с нижнекамским «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года. 21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом.
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