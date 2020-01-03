Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за «Партизан», высказался о популярных в России напитках и блюдах.
«Действительно, водка – самый популярный напиток в России. Хотя… Русские также пьют виски! Знаете как? Как воду! Мы садимся, приходит официант: «Что вы будете пить?» Пока я не спеша пью свежевыжатый сок, у русского заканчивается виски!
Конечно, я пробовал русскую кухню. Знаменитый борщ. Они смешивают, если не ошибаюсь, мясо, картошку, свёклу. Популярное блюдо. Здорово. Вкусно», — приводит слова Тошича «Спортски Журнал».
Тошич защищал цвет ЦСКА 2010 по 2017 год. За это время хавбек завоевал с «армейцами» три титула чемпиона России, а также два Кубка и Суперкубка страны.
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