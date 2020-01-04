Игрок «Витесса» Беренс: Слуцкий отобрал у меня год футбола

Форвард «Витесса» Рой Беренс прокомментировал конфликт с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким.
«Высказал тренеру своё мнение, как должна играть команда. Я всегда был игроком основы. Команда хотела, чтобы я играл нападающего. Но Слуцкий придерживался своего плана. На следующий день он сказал, что у него другое мнение. После этого я больше не входил в его планы.
Это всего лишь два разных мнения. Слуцкий отобрал у меня год футбола. Я надеялся на поддержку со стороны команды. Но в футболе все в первую очередь думают о себе. Так устроен этот мир. Я мыслю трезво. Я сделал то, что считал правильным. Дальнейшее было результатом этих действий", — цитирует Беренса Vitesse Inside.
В текущем сезоне Беренс не сыграл ни одного матча за «Витесс».
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