Слуцкий: Рубин» — это космос, а наши футболисты здоровы, как космонавты
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о приобретении полузащитника Дениса Макарова в казанский клуб.
«Рубин» – это космос! А наши футболисты здоровы, как космонавты», — приводит слова Слуцкого официальный «твиттер» казанского клуба.
Соглашение между казанским клубом и 21-летним футболистом рассчитано на три с половиной сезона – до лета 2023 года. Денис Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» футболист перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей (2 — с пенальти) и не отметился результативными передачами.
«Рубин» объявил о переходе Макарова. Ранее сообщалось, что трансфер сорвался
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