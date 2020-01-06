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Ибрагимович начнёт первый матч после возвращения в «Милан» на скамейке запасных

Ибрагимович начнёт первый матч после возвращения в «Милан» на скамейке запасных
Футбол / Италия 0

«Милан» и «Сампдория» огласили составы на матч 18-го тура итальянской Серии А, который состоится сегодня, 6 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В стартовый состав россонери не попал нападающий Златан Ибрагимович, для которого эта встреча станет первой официальной после возвращения в клуб. Швед начнёт матч на скамейке запасных. Ранее он провёл лишь товарищескую встречу, в которой отметился голом. У генуэзцев в запасе остался полузащитник Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат «Зениту».

Состав «Милана»: Д. Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Эрнандес, Крунич, Беннасер, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Пёнтек.

Состав «Сампдории»: Аудеро, Берешиньски, Хабот, Коллей, Мурру, Торсби, Виейра, Линетти, Рамирес, Габбьядини, Квальярелла.

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