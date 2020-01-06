Форвард «Лидса» Алиоски — о матче с «Арсеналом» в Кубке Англии: ничего особенного

Нападающий «Лидс Юнайтед» Эгзиян Алиоски поделился ожиданиями от матча 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом».



«Хороший стадион, большой клуб, но нет ничего особенного в том, чтобы играть с „Арсеналом“. Недостаточно думать: „Ух ты, это “Арсенал», потому что мы тоже хорошая команда, и мы хотим это доказать. Мы должны играть с «Арсеналом» с большой уверенностью, как мы это делаем всегда, и играть, как мы всегда это делать. Мы не должны бояться соперника. Это Кубок, тут все по-другому. Разница в том, что «Арсенал» в Премьер-лиге, а мы в Чемпионшипе. Будет приятно выйти и показать им, кто такой «Лидс»", — приводит слова Алиоски Goal.com.



Матч «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» состоится сегодня, 6 января, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:56 мск.

Артета: после побед начинаешь от них зависеть. В «Арсенале» мы и пытаемся сделать это