34-летний Коларов продлил контракт с «Ромой»

Защитник «Ромы» Александар Коларов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте римлян.



Новое соглашение 34-летнего сербского футболиста с джаллоросси рассчитано до лета 2021 года. Условия сделки не уточняются, однако ранее сообщалось, что зарплата игрока составит € 3 млн в год.



«Я хочу поблагодарить клуб за продление контракта, для меня это много значит. Даже сейчас я воспринимаю это как новую отправную точку. Я намерен продолжать прибавлять и развиваться, чтобы помочь этому клубу расти», — сказал Коларов.



Коларов выступает за «Рому» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, забил 5 голов (2 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

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