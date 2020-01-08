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Сульшер — о матче с «МС»: в матче с «ПСЖ» мы уже показывали себя после поражения дома

Сульшер — о матче с «МС»: в матче с «ПСЖ» мы уже показывали себя после поражения дома
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

«Мы уже показывали себя ранее после того, как проиграли матч дома. Мы смогли вернуться в игру в гостях. В прошлом сезоне матч с «ПСЖ» — пример этому. Было непросто, когда мы пропустили первый мяч, а когда пропустили второй, особенно. Но во втором тайме реакция игроков мне понравилась больше, это было похоже на игру».

«Мы недостаточно хорошо справлялись с игроками «Манчестер Сити», мы знаем, что они могут играть таким образом. В прошлом году я смотрел их матч с «Челси», и тогда они победили со счётом 6:0 на «Этихаде». Они хороши в том, что делают. Мы не смогли прийти в себя после пропущенных голов», — приводит слова Сульшера официальный сайт английского клуба.

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