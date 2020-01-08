Сарри: Роналду больше не испытывает проблем с коленом и выглядит счастливым
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду может играть в полную силу, так как больше не испытывает проблем с коленом.
«У Роналду больше нет проблем с коленом. Он пользуется своим прекрасным физическим и психическим состоянием. Я вижу, что он наконец-то счастлив и может демонстрировать свой лучший футбол», — приводит слова Сарри A Bola.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 34-летний португальский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
Роналду — второй игрок в ХХI веке, делавший хет-трики в АПЛ, Примере и Серии А
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