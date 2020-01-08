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Кроос забил «Валенсии» в матче Суперкубка Испании прямым ударом с углового

Кроос забил «Валенсии» в матче Суперкубка Испании прямым ударом с углового
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала» Тони Кроос открыл счёт в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Валенсией». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте матча «сливочные» заработали право на угловой. Стандартное положение исполнил Кроос. Неожиданно для всех немецкий хавбек направил мяч с углового в створ ворот, где от рук замешкавшегося Хауме Доменека мяч залетел в ворота.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано, его ассистентами являются Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Сантьяго Хайме Латре.

В другом полуфинале Суперкубка Испании встретятся «Барселона» и «Атлетико». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало — в 22:00 мск.

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