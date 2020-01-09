Фергюсон ушёл в свой кабинет выпить бокал вина в перерыве матча с «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон очень болезненно отреагировал на поражение клуба в матче Кубка английской лиги от «Манчестер Сити» (1:3). Об этом сообщает Metro со ссылкой на Daily Record.

Сэр Алекс Фергюсон был настолько опустошён «Юнайтед» в игре с «горожанами», что в перерыве матча отправился в свой кабинет в одиночестве с бокалом красного вина. Шотландец был на грани срыва после игры манкунианцев, но клуб избежал крупного поражения, так как матч закончился со счётом 1:3. Сообщается, что специалист не хотел никого видеть и из представителей «Манчестер Сити» и был полон решимости уйти в другое место, в то время как исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд просто держался руками за голову.



Отмечается, что Вудворд по-прежнему хочет, чтобы нынешний главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер добился успеха с клубом. Он знает, что победа в каких-то турнирах ослабила бы давление и оправдала бы его веру руководства в норвежца.