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Фергюсон ушёл в свой кабинет выпить бокал вина в перерыве матча с «Манчестер Сити»

Фергюсон ушёл в свой кабинет выпить бокал вина в п
Фергюсон ушёл в свой кабинет выпить бокал вина в перерыве матча с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон очень болезненно отреагировал на поражение клуба в матче Кубка английской лиги от «Манчестер Сити» (1:3). Об этом сообщает Metro со ссылкой на Daily Record.

Сэр Алекс Фергюсон был настолько опустошён «Юнайтед» в игре с «горожанами», что в перерыве матча отправился в свой кабинет в одиночестве с бокалом красного вина. Шотландец был на грани срыва после игры манкунианцев, но клуб избежал крупного поражения, так как матч закончился со счётом 1:3. Сообщается, что специалист не хотел никого видеть и из представителей «Манчестер Сити» и был полон решимости уйти в другое место, в то время как исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд просто держался руками за голову.

Отмечается, что Вудворд по-прежнему хочет, чтобы нынешний главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер добился успеха с клубом. Он знает, что победа в каких-то турнирах ослабила бы давление и оправдала бы его веру руководства в норвежца.

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