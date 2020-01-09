Лондонский «Арсенал» готов предложить контракт Кавани
Руководство лондонского «Арсенала» заинтересовано в услугах нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани. «Канониры» уже подготовили для 32-летнего уругвайца предложение о контракте, сообщает El Chiringuito.
Соглашение Кавани с «ПСЖ» рассчитано до следующего лета. Ожидается, что форвард покинет парижский клуб на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Эдинсон уже договорился о подписании двухлетнего договора с мадридским «Атлетико». На футболиста претендуют также «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».
Кавани выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне уругваец забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Турнирная таблица французской Лиги 1 доступна на «Чемпионате».
«ПСЖ» отказался отпустить Кавани в «Атлетико»
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