Лондонский «Арсенал» готов предложить контракт Кавани

Руководство лондонского «Арсенала» заинтересовано в услугах нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани. «Канониры» уже подготовили для 32-летнего уругвайца предложение о контракте, сообщает El Chiringuito.

Соглашение Кавани с «ПСЖ» рассчитано до следующего лета. Ожидается, что форвард покинет парижский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Эдинсон уже договорился о подписании двухлетнего договора с мадридским «Атлетико». На футболиста претендуют также «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

Кавани выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне уругваец забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Турнирная таблица французской Лиги 1 доступна на «Чемпионате».