«Динамо» отдало форварда Грулёва в аренду «Нижнему Новгороду»
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе нападающего Вячеслава Грулёва в «Нижний Новгород».
20-летний футболист присоединится к нижегородской команде на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона. Уточняется, что в соглашении бело-голубых с «волжанами» не предусмотрен пункт о выкупе форварда.
В нынешнем сезоне Грулёв принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 1 результативной передачей. Также в активе игрока по 1 встрече в молодёжном первенстве и Кубке страны.
«Динамо», набрав 24 очка в 19 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» с 35 очками после 25 туров располагается на 11-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги.
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