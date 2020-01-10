Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» отдало форварда Грулёва в аренду «Нижнему Новгороду»

«Динамо» отдало форварда Грулёва в аренду «Нижнему Новгороду»
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе нападающего Вячеслава Грулёва в «Нижний Новгород».

20-летний футболист присоединится к нижегородской команде на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона. Уточняется, что в соглашении бело-голубых с «волжанами» не предусмотрен пункт о выкупе форварда.

В нынешнем сезоне Грулёв принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 1 результативной передачей. Также в активе игрока по 1 встрече в молодёжном первенстве и Кубке страны.

«Динамо», набрав 24 очка в 19 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» с 35 очками после 25 туров располагается на 11-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги.

«Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020