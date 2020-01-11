Вратарь «Брайтона» запустил благотворительную акцию по борьбе с пожарами в Австралии

Австралийский вратарь клуба английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэттью Райан готов жертвовать по € 450 в фонд пострадавшим от пожаров в Австралии за каждый отбитый удар вратарями АПЛ в матчах 22-го тура. Об этом игрок сообщил в своём «твиттере».

«Из-за опустошения, вызванного пожарами в Австралии, я пожертвую € 450 за каждый сейв, который совершат вратари Премьер-лиги в этом туре в благотворительный фонд.

Спасибо за поддержку, которую вы все оказываете нам, как нации – мы все ценим вашу доброту и щедрость. Но даже сейчас в нашей стране люди и животные теряют дома, жизни или просто в опасности. Также под угрозой целые общины, финансовая структура и многое другое.

Надеюсь, мы продолжим в том же духе – и подтолкнем людей жертвовать деньги на помощь пострадавшим. Скрестим пальцы. Дальше будет лучше!», — написал Райан.

В текущем сезоне Райан играл в основе в 21 матче «Брайтона» в АПЛ. В составе сборной Австралии на его счету 58 игр.