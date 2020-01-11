«Дойдёт до Кадырова». Жена Погребняка пожаловалась на угрозы после конфликта с таксистом
Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, пожаловалась, что ей и её семье начали поступать угрозы после конфликта с водителем такси. В подтверждение слов она выложила скриншот с полученными сообщениями.
«Поступают прямые угрозы нашей семье, прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым», — написала в комментарии к скриншоту Погребняк.
Скриншот можно посмотреть в «инстаграме» Марии Погребняк.
Напомним, супруга футболиста ехала на встречу в такси, однако по окончании поездки выразила недовольство, поскольку была уверена, что водитель привёз её не туда, куда ей было нужно. В итоге разгорелся конфликт, в результате которого мужчина выгнал Марию из автомобиля и оставил её вещи на земле.
Жена Погребняка помирилась с водителем, выгнавшим её из такси
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