«Дойдёт до Кадырова». Жена Погребняка пожаловалась на угрозы после конфликта с таксистом

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, пожаловалась, что ей и её семье начали поступать угрозы после конфликта с водителем такси. В подтверждение слов она выложила скриншот с полученными сообщениями.

«Поступают прямые угрозы нашей семье, прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым», — написала в комментарии к скриншоту Погребняк.

Скриншот можно посмотреть в «инстаграме» Марии Погребняк.

Напомним, супруга футболиста ехала на встречу в такси, однако по окончании поездки выразила недовольство, поскольку была уверена, что водитель привёз её не туда, куда ей было нужно. В итоге разгорелся конфликт, в результате которого мужчина выгнал Марию из автомобиля и оставил её вещи на земле.