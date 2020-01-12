Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в голландский клуб.

«Фёдор Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», однако «Локомотив» его не отпустил. На этом всё и закончилось», — приводит слова Адвоката Voetbal International.

Также Адвокат рассказал об интересе «Фейеноорда» к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Смолова заинтересован «Эспаньол», желающий усилиться перед второй половиной сезона, чтобы побороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола (1 – с пенальти) и 3 результативные передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.