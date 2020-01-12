Слуцкий в эфире съел на скорость эчпочмак

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ» съел на скорость эчпочмак — татарское и башкирское национальное блюдо, печёное изделие из дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса, как правило, говядины, баранины, гуся или утки и лука.

В мини-соревновании наставник казанского клуба уверенно победил телеведущего.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Слуцкий был назначен главным тренером «Рубином» в декабре минувшего года. Первый матч под руководством нового наставника казанская команда проведёт 1 марта в гостях с «Тамбовом». В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 13-е место. В активе команды после 19 туров 19 очков. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.