Фабиньо: Мбаппе получит «Золотой мяч» раньше Неймара

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе раньше станет обладателем «Золотого мяча», чем его одноклубник Неймар.
«Мбаппе получит „Золотой мяч“ раньше Неймара. Я бы хотел видеть его в „Ливерпуле“.
Садио Мане также заслуживает «Золотого мяча». Он является лучшим игроком в «Ливерпуле».
«Ливерпуль» станет чемпионом Англии. Это лучшая команда в мире. Мы не планируем проигрывать в этом сезоне. Клопп — лучший тренер в мире.
Я не жалею, что не перешёл в «ПСЖ», но мог бы вернуться в Лигу 1 в будущем. «Реал» не выходил на меня, но я бы хотел добиться успеха с ним", — приводит слова Фабиньо Goal со ссылкой на Telefoot.
Фабиньо перешёл во вторую команду «Реала» — «Кастилью» летом 2013 года на правах аренды из «Риу Аве», но через год вернулся в португальский клуб, а затем перебрался в «Монако».
- 12 января 2020
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