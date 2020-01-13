Полузащитник «Ромы» Дзаньоло получил тяжёлую травму в матче с «Ювентусом»

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

20-летний итальянский полузащитник «Ромы» Никола Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение мениска на 31-й минуте встречи после столкновения с Адриеном Рабьо и Маттейсом де Лигтом. Футболист покинул поле в слезах и прямо по ходу матча отправился в римскую клинику «Вилла Стюарт» Завтра он будет прооперирован. Об этом сообщает официальный аккаунт «Ромы» в «Твиттере».

Сроки восстановления после подобных травм обычно составляют от шести до девяти месяцев. Таким образом, скорее всего, итальянец не появится на поле до конца сезона.



В нынешнем сезоне итальянской Серии А Дзаньоло в составе «Ромы» провёл 18 матчей, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.