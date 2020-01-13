Полузащитник «Ромы» Дзаньоло получил тяжёлую травму в матче с «Ювентусом»

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
20-летний итальянский полузащитник «Ромы» Никола Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение мениска на 31-й минуте встречи после столкновения с Адриеном Рабьо и Маттейсом де Лигтом. Футболист покинул поле в слезах и прямо по ходу матча отправился в римскую клинику «Вилла Стюарт» Завтра он будет прооперирован. Об этом сообщает официальный аккаунт «Ромы» в «Твиттере».
Сроки восстановления после подобных травм обычно составляют от шести до девяти месяцев. Таким образом, скорее всего, итальянец не появится на поле до конца сезона.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Дзаньоло в составе «Ромы» провёл 18 матчей, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.
- 13 января 2020
-
01:52
-
01:34
-
01:00
-
00:42
-
00:35
-
00:09
- 12 января 2020
-
23:41
-
23:39
-
23:28
-
23:02
-
22:47
-
22:33
-
22:23
-
22:16
-
22:14
-
21:58
-
21:54
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:35Маминов 13 января возглавит «Актобе» Эксклюзив
-
20:29
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:56