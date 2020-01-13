«Ливерпуль» вернул Филлипса в «Штутгарт». Он был отозван в декабре и провёл один матч
Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Филлипс вернулся в «Штутгарт», где выступал на правах аренды в первой половине нынешнего сезона, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
22-летний футболист проведёт в немецкой команде оставшуюся часть кампании-2019/2020.
Напомним, минувшим летом Филлипс перебрался в «Штутгарт» на правах годичной аренды, однако в декабре вернулся в стан мерсисайдцев по договорённости между клубами. Игрок принял участие в матче Кубка Англии с «Эвертоном» в начале января и помог красным добиться победы со счётом 1:0.
В первой половине нынешнего сезона Филлипс в составе «Штутгарта» принял участие в 9 матчах второй Бундеслиги и отметился 1 результативной передачей, а также получил 2 жёлтые карточки.
Клопп объяснил досрочное возвращение защитника Филлипса из аренды в «Штутгарте»
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