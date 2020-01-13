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«Нюрнберг» арендовал защитника «Арсенала» Мавропаноса

«Нюрнберг» арендовал защитника «Арсенала» Мавропаноса
Футбол / Англия 0

«Нюрнберг» в официальном «твиттере» объявил об аренде греческого защитника лондонского «Арсенала» Константиноса Мавропаноса.

Футболист будет выступать за немецкий клуб до окончания сезона-2019/2020.

Мавропанос перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из греческой «Янины». Сумма трансфера составила € 2,1 млн. В нынешнем сезоне 22-летний футболист трижды попал в заявку «канониров» в чемпионате Англии, но на поле ни разу не выходил. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года.

«Нюрнберг», набрав 19 очков в 18 матчах, находится в зоне вылета второй Бундеслиги и занимает 16-е место в турнирной таблице.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 28 очков.

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