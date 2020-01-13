«Астон Вилла» объявила о переходе Рейны
Испанский вратарь «Милана» Пепе Рейна перешёл в «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Бирмингемский клуб арендовал голкипера до окончания нынешнего сезона. В составе «Виллы» испанец заменит Тома Хитона, который выбыл из строя из-за травмы.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Астон Виллы».
37-летний Рейна в нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Италии и пропустил один гол. Контракт игрока с миланским клубом действует до лета 2020 года. Ранее он выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи» и «Баварию». За сборную Испании сыграл 38 матчей. Испанский голкипер — чемпион Германии, обладатель Кубка Англии и Кубка Италии, двукратный чемпион Европы.
«Тоттенхэм» поспорит с «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» за Пёнтека
Читайте также
- 13 января 2020
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
21:57
-
21:36
-
21:20
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
19:16
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:29
-
18:18
-
18:17
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:09
-
17:00
Партнерский контент