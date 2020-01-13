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«Астон Вилла» объявила о переходе Рейны

«Астон Вилла» объявила о переходе Рейны
Футбол / Англия 0

Испанский вратарь «Милана» Пепе Рейна перешёл в «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Бирмингемский клуб арендовал голкипера до окончания нынешнего сезона. В составе «Виллы» испанец заменит Тома Хитона, который выбыл из строя из-за травмы.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Астон Виллы».

37-летний Рейна в нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Италии и пропустил один гол. Контракт игрока с миланским клубом действует до лета 2020 года. Ранее он выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи» и «Баварию». За сборную Испании сыграл 38 матчей. Испанский голкипер — чемпион Германии, обладатель Кубка Англии и Кубка Италии, двукратный чемпион Европы.

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