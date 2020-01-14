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Морату стошнило перед серией пенальти в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

Морату стошнило перед серией пенальти в финале Суперкубка Испании с «Реалом»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората не смог принять участие в серии послематчевых пенальти во время финальной игры Суперкубка Испании с «Реалом» из-за плохого самочувствия, сообщает Marca.

Напомним, в дополнительное время встречи хавбек «Реала» Федерико Вальверде сбил Морату, после чего на форварда неудачно упал защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль. По информации источника, после данного инцидента Морате стало плохо, а перед серией пенальти игрока стошнило. По этой причине форвард не смог принять участие в серии 11-метровых ударов, хотя является штатным пенальтистом «Атлетико».

Напомним, встреча завершилась победой мадридского «Реала» (0:0, 4:1 — по пенальти). Неудачно исполнили свои удары футболисты «матрасников» Сауль Ньигес и Томас Парти.

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