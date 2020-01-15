Бартомеу: однажды Хави будет тренером «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность, что бывший игрок каталонского клуба Хави однажды возглавит «Барселону».



«Однажды Хави будет тренером „Барселоны“, я в этом не сомневаюсь. Он очень способный специалист, который прекрасно понимает футбол. Он амбициозен, поэтому однажды он придёт сюда. Но сейчас наш тренер — Кике Сетьен. Думаю, он сможет многое дать „Барселоне“, потому что голоден до побед», — приводит слова Бартомеу Sport.es.

Хави — воспитанник «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год, в составе сине-гранатовых завоевав 25 трофеев. Тренерскую карьеру начал в мае 2019 года, возглавив «Аль-Садд». Соглашение Хави с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.