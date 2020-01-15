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Бартомеу: однажды Хави будет тренером «Барселоны»

Бартомеу: однажды Хави будет тренером «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность, что бывший игрок каталонского клуба Хави однажды возглавит «Барселону».

«Однажды Хави будет тренером „Барселоны“, я в этом не сомневаюсь. Он очень способный специалист, который прекрасно понимает футбол. Он амбициозен, поэтому однажды он придёт сюда. Но сейчас наш тренер — Кике Сетьен. Думаю, он сможет многое дать „Барселоне“, потому что голоден до побед», — приводит слова Бартомеу Sport.es.

Хави — воспитанник «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год, в составе сине-гранатовых завоевав 25 трофеев. Тренерскую карьеру начал в мае 2019 года, возглавив «Аль-Садд». Соглашение Хави с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Хави: Сетьен был бы хорошим тренером для «Барселоны»
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