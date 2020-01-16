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Брат Доннаруммы стал рекордсменом «Милана»

Брат Доннаруммы стал рекордсменом «Милана»
Футбол / Италия 0

Антонио Доннарумма, старший брат основного голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, стал рекордсменом клуба. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Джузеппе Пасторе.

Оставив свои ворота в неприкосновенности в матче 1/8 финала Кубка Италии со СПАЛом (3:0), 29-летний футболист стал первым в истории клуба вратарём, который провёл в составе команды на поле не менее 300 минут и не пропустил при этом ни одного гола.

Антонио перешёл в «Милан» летом 2017 года из греческого клуба «Астерас Триполи». Его трансфер обошёлся «россонери» в € 0,98 млн. Контракт вратаря с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он также выступал за «Пьяченцу», «Губбио», «Дженоа», «Бари». Матч со СПАЛом стал для Доннаруммы-старшего первым в текущем сезоне.

«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
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