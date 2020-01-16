Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» стал вторым в Европе по приросту посещаемости

«Зенит» стал вторым в Европе по приросту посещаемо
«Зенит» стал вторым в Европе по приросту посещаемости
Футбол / РПЛ 0

УЕФА обнародовал финансовый отчёт по итогам 2018 года, сообщает РИА «Новости».

Питерский «Зенит», переехав на новый стадион показал второй среди европейских клубов результат по приросту средней посещаемости (с 25 406 до 43 963 человек). Отмечается, что российский клуб уступил по этому показателю лишь лондонскому «Тоттенхэму». Всего УЕФА проводит финансовой отчёт по 700 клубам Европы.

Свой первый официальный матч на новом стадионе «Зенит» провёл в апреле 2017 года. Сообщается, что новая «Газпром Арена» вмещает около 68 тыс. зрителей.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в этом сезоне. Подопечные Сергея Семака имеют в активе 45 очков в 19 турах чемпионата России.

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила € 752 млн — это шестое место в Европе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020