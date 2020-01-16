«Зенит» стал вторым в Европе по приросту посещаемости

УЕФА обнародовал финансовый отчёт по итогам 2018 года, сообщает РИА «Новости».

Питерский «Зенит», переехав на новый стадион показал второй среди европейских клубов результат по приросту средней посещаемости (с 25 406 до 43 963 человек). Отмечается, что российский клуб уступил по этому показателю лишь лондонскому «Тоттенхэму». Всего УЕФА проводит финансовой отчёт по 700 клубам Европы.

Свой первый официальный матч на новом стадионе «Зенит» провёл в апреле 2017 года. Сообщается, что новая «Газпром Арена» вмещает около 68 тыс. зрителей.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в этом сезоне. Подопечные Сергея Семака имеют в активе 45 очков в 19 турах чемпионата России.