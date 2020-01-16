Суд перенёс заседание по делу Глушакова из-за отсутствия представителей стороны футболиста
Никулинский суд перенёс слушание дела по иску полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова о защите чести и достоинства на 7 февраля, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Сегодня должно было состояться заседание по делу Дениса Глушакова с бывшей женой, но его перенесли на 7 февраля из-за отсутствия представителей стороны футболиста.
Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье. Футболист намерен отсудить у неё 200 млн рублей.
Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.
Адвокат — об иске Глушакова к жене: Денис ищет источники дополнительного заработка
Читайте также
- 16 января 2020
-
15:35
-
15:34
-
15:26
-
15:19
-
15:06
-
15:03
-
15:01
-
14:37
-
14:10
-
14:05
-
13:43
-
13:36
-
13:16
-
12:55
-
12:49
-
12:49
-
12:40
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:47
-
11:44
-
11:39
-
11:16
-
11:00
-
10:46
-
10:39
-
10:25
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:39
-
09:36
-
09:25
-
09:03
Партнерский контент