Суд перенёс заседание по делу Глушакова из-за отсутствия представителей стороны футболиста

Никулинский суд перенёс слушание дела по иску полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова о защите чести и достоинства на 7 февраля, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Сегодня должно было состояться заседание по делу Дениса Глушакова с бывшей женой, но его перенесли на 7 февраля из-за отсутствия представителей стороны футболиста.

Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье. Футболист намерен отсудить у неё 200 млн рублей.



Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.