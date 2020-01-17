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Три игрока из ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд

Три игрока из ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги были уличены в ставках на игры своих команд.

В Российском футбольном союзе состоится заседание комитета по этике, на котором будут рассмотрены эти инциденты. Скорее всего, все трое игроков будут отлучены от футбола.

Ранее стало известно, что РФС назначил бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина на пост офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами.

В прошлом сезоне в ПФЛ был скандал на фоне подозрений в договорном матче. Участниками той встречи были «Чайка» из Песчанокопского и «Черноморец» из Новороссийска.

Турнирная таблица Профессиональной футбольной лиги сезона-2019/2020. Расписание матчей ПФЛ. Статистика футболистов.

РФС назначил Булыкина офицером по профилактике и борьбе с договорными матчами
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