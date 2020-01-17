Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бауэр: порой мне не кажется, что русские — счастливая нация. Хотя я могу ошибаться

Бауэр: порой мне не кажется, что русские — счастливая нация. Хотя я могу ошибаться
Футбол / РПЛ 0

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился впечатлениями от жизни и адаптации в России.

«Я знаком с русской культурой, а вот моя жена знает её только через меня. Русские, хоть и выглядят закрытыми, всё же прекрасные люди. Но если моя жена идёт в город, это может стать большой проблемой, потому что здесь никто не говорит по-английски. Могу вспомнить много историй, в которых люди просто её игнорировали, потому что не могли её понять. Поэтому точно могу сказать, что в России сложно живётся тем, кто не знает языка.

Например, однажды поехали в аквапарк в городе Серпухове — мы снимаем дом неподалёку оттуда. Нам сказали, что нужно заплатить, надеть сланцы и переодеться до входа в сам аквапарк. Было очень сложно разобраться, чего от нас хотят, а нам всё твердили: «Как так можно! Почему вы этого не знаете!» Думаю, за годы СССР и коммунизма люди здесь стали очень зациклены на работе и дисциплине. Поэтому порой мне не кажется, что русские — счастливая нация. Хотя я могу ошибаться», — сказал Бауэр в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Полное интервью с Робертом Бауэром читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Бауэр: русские хотят, чтобы все сказали, что Россия — страна номер один
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020