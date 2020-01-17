Бауэр: порой мне не кажется, что русские — счастливая нация. Хотя я могу ошибаться

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился впечатлениями от жизни и адаптации в России.

«Я знаком с русской культурой, а вот моя жена знает её только через меня. Русские, хоть и выглядят закрытыми, всё же прекрасные люди. Но если моя жена идёт в город, это может стать большой проблемой, потому что здесь никто не говорит по-английски. Могу вспомнить много историй, в которых люди просто её игнорировали, потому что не могли её понять. Поэтому точно могу сказать, что в России сложно живётся тем, кто не знает языка.



Например, однажды поехали в аквапарк в городе Серпухове — мы снимаем дом неподалёку оттуда. Нам сказали, что нужно заплатить, надеть сланцы и переодеться до входа в сам аквапарк. Было очень сложно разобраться, чего от нас хотят, а нам всё твердили: «Как так можно! Почему вы этого не знаете!» Думаю, за годы СССР и коммунизма люди здесь стали очень зациклены на работе и дисциплине. Поэтому порой мне не кажется, что русские — счастливая нация. Хотя я могу ошибаться», — сказал Бауэр в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.



Полное интервью с Робертом Бауэром читайте в ближайшее время на «Чемпионате».