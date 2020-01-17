Гендиректор «Ахмата»: для кого Кубок хотят делать более значимым? Для первых шести команд?

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о грядущих изменениях в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, а также рассказал о переизбрании Сергея Прядкина президентом РПЛ.

«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 команд. Мы ещё год назад об этом говорили. В России много стадионов, которые простаивают. Мы хотим популяризировать футбол, но ничего для этого не делаем. Что касается Кубка России, то популяризировать турнир нужно по-другому, а не так, что первые шесть клубов вступают в турнир с 1/8 финала. Это уже говорит о более привилегированном положении клубов. Кубок хотят сделать более значимым и интересным? А для кого? Для первых шести команд? А остальные что, не наши команды?

Именно я выступил за переизбрание Прядкина? Я просто рассказал о позиции клубов. Мы обсудили это с руководителями всех клубов, решение было коллективным. Конечно, приятно, что именно мне поручили это сказать. Между всеми руководителями клубов РПЛ очень хорошие и доверительные отношения. Мы можем спорить, не со всем соглашаться, но это не повод для неуважительного отношения друг к другу. Учитывая, что контракт Прядкина заканчивался в апреле, потом начинаются матчи Евро, мы не должны быть в подвешенном состоянии. Посоветовавшись со всеми, решили, что, как президент РПЛ, Прядкин нас во всём устраивает», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

РПЛ не готова к расширению до 18 команд. Это очередное решение наобум Зато мы не такие, как все!