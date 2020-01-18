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Видео. Как модели из Милана готовились к вечеринке с игроками «Манчестер Сити»

Видео. Как модели из Милана готовились к вечеринке с игроками «Манчестер Сити»
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Модели, принявшие участие в вечеринке, которую в минувшее воскресенье организовали футболисты «Манчестер Сити», в социальных сетях поделились видео, как проводили последние часы перед мероприятием.

Напомним, после матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» футболисты «горожан» отправились на мероприятие без жён. Мероприятие посетили специально приглашённые 22 модели из Милана. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола дал разрешение на проведение мероприятия.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Интересно, что матч с «Астон Виллой» «Манчестер Сити» выиграл со счётом 6:1.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает 2-е место. В активе команды Гвардиолы 47 очков после 22 туров.

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