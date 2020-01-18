Серия «Тоттенхэма» без побед в АПЛ достигла четырёх матчей
«Тоттенхэм Хотспур» не сумел обыграть «Уотфорд» в выездном матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Финальный свисток зафиксировал счёт 0:0.
Серия «Тоттенхэма» без побед в чемпионате Англии достигла четырёх матчей. В предыдущих встречах лондонская команда проиграла «Ливерпулю» (0:1) и «Саутгемптону» (0:1), а также поделила очки с «Норвич Сити» (2:2).
В следующем туре подопечные Жозе Моуринью сыграют с «Норвич Сити». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 22 января, начало — в 22:30 мск.
«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание «шпор» от первой четвёрки составляет восемь очков.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Конте ответил на критику Моуринью
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