Моуринью: результат матча с «Уотфордом» несправедлив. Мы были в миллиметрах от победы
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью оценил выступление команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:0).
«Мы играли очень хорошо, контролировали ход матча, особенно в первом тайме. Я доволен выступлением команды. Думаю, результат несправедливый. Но если бы мы проиграли, он был бы более несправедливым. Во втором тайме мы старались играть энергичнее и были в нескольких миллиметрах от победы», — цитирует Моуринью BBC.
«Тоттенхэм», набрав 31 очко, обошёл «Вулверхэмптон» и поднялся на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание подопечных Жозе Моуринью от зоны Лиги Европы в настоящее время составляет 3 очка, от зоны Лиги чемпионов — 8. «Уотфорд» (23) располагается на 16-й строчке.
Массовая потасовка игроков — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»
Читайте также
- 18 января 2020
-
19:23
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:49
-
18:27
-
18:25
-
18:16
-
18:02
-
17:44
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
17:14
-
16:59
-
16:47
-
16:43
-
16:37
-
16:11
-
16:11
-
15:48
-
15:41
-
15:30
-
15:15
-
15:12
-
15:04
-
15:00
-
14:51
-
14:44
-
14:28
-
14:05
Партнерский контент