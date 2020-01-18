Моуринью: результат матча с «Уотфордом» несправедлив. Мы были в миллиметрах от победы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью оценил выступление команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:0).



«Мы играли очень хорошо, контролировали ход матча, особенно в первом тайме. Я доволен выступлением команды. Думаю, результат несправедливый. Но если бы мы проиграли, он был бы более несправедливым. Во втором тайме мы старались играть энергичнее и были в нескольких миллиметрах от победы», — цитирует Моуринью BBC.



«Тоттенхэм», набрав 31 очко, обошёл «Вулверхэмптон» и поднялся на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание подопечных Жозе Моуринью от зоны Лиги Европы в настоящее время составляет 3 очка, от зоны Лиги чемпионов — 8. «Уотфорд» (23) располагается на 16-й строчке.

Массовая потасовка игроков — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»