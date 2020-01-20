Ван де Бек отреагировал на информацию о переходе в «Реал»
Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой мадридский «Реал» согласовал с его клубом переход по окончании нынешнего сезона.
«Пока ничего не официально. Я не подписывал никаких контрактов, такова ситуация сейчас. В течение сезона в этом вопросе ничего не поменялось.
«Реал» или «Манчестер Юнайтед»? Я не хочу выбирать. Оба клуба – великие. Как я уже говорил, к «Аяксу» это тоже относится. Следовательно, никакого выбора нет. Все варианты хороши», — приводит слова ван де Бека Mundo Deportivo.
Ван де Бек является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Нидерландов, записал на свой счёт 6 голов и получил 2 жёлтые карточки.
«Реал» согласовал с «Аяксом» трансфер ван де Бека за € 55 млн
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