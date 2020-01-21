5 лучших сейвов 23-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлены лучшие пять сейвов 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. В подборку вошли моменты с участием голкиперов Пауло Гассанига («Тоттенхэм»), Пепе Рейна («Астон Вилла»), Джордана Пикфорда («Эвертон»), Ника Поупа («Бёрнли») и Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Видео топ-5 лучших сейвов 23-го тура чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».

После 23 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 64 очка. На втором месте располагается «Манчестер Сити», записав в свой актив 48 очков. Замкнул тройку лидеров «Лестер», набравший 45 очков.

Расписание матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.