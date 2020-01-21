Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

5 лучших сейвов 23-го тура английской Премьер-лиги. Видео

5 лучших сейвов 23-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Футбол / Англия 0

Представлены лучшие пять сейвов 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. В подборку вошли моменты с участием голкиперов Пауло Гассанига («Тоттенхэм»), Пепе Рейна («Астон Вилла»), Джордана Пикфорда («Эвертон»), Ника Поупа («Бёрнли») и Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Видео топ-5 лучших сейвов 23-го тура чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».

После 23 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 64 очка. На втором месте располагается «Манчестер Сити», записав в свой актив 48 очков. Замкнул тройку лидеров «Лестер», набравший 45 очков.

Расписание матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.

5 лучших голов 23-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020