Главные задачи на зиму-2020. «Спартак»

Красно-белые при Тедеско могут измениться за зиму сильнее, чем кто-либо ещё. Только не совсем понятно, в какую сторону.

Ближайшая пауза станет для «Спартака», привычно находящегося в проблемном и постреволюционном состоянии, временем новых экспериментов. Осознанно не называем этот период «временем перемен», поскольку богатый опыт научил нас, что перемен может никаких не оказаться. Или они могут оказаться отрицательными, ещё сильнее прибить измученную команду и стать поводом для очередных кардинальных кадровых решений.

Как игроки «Спартака» встретили Новый год Ребров с Дедом Морозом и Снегурочкой, Мостовой под ёлкой, а Ещенко купается зимой.

Но шанс на излечение есть. Теперь красно-белыми руководит тренер с современным европейским подходом, склонностью к глубоким тактическим измышлениям, любовью к поискам новых решений и риску. Тедеско очень ждал эти сборы, но нужно понимать, что его работа точно не выведет «Спартак» в Лигу чемпионов. Сегодняшний максимум команды – Лига Европы, да и в неё можно попасть разве что через внутренний Кубок, а про первую пятёрку в чемпионате пора давно забыть.



Хотя, когда рассуждаешь о ближайших планах «Спартака», турнирные задачи в нынешнем сезоне вообще лучше оставить за скобками. Расценивать весну стоит как переходный этап, как отрезок, в котором команда должна стать сильнее, нарастить уверенность и мощь – и донести её до будущего лета, когда стартует следующий чемпионат.

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Трансферы «на вход»

После бурной трансферной кампании, проведённой летом, не стоит ждать от «Спартака» новой активности. Для начала нужно разобраться с имеющимися кадровыми ресурсами, пересчитать затраты и доходы, убедиться в безопасности с точки зрения финансового fair play (а там явно не всё безоблачно) и лишь только после этого планировать какие-то приобретения.

На какие позиции «Спартаку» пригодились бы новые игроки, если всё же забыть про сдерживающие факторы?



Во-первых, на фланг обороны – слева есть атакующий, плохо обучаемый пока Айртон и подвисший Мельгарехо (после зимних сборов парагваец может покинуть клуб), справа – стареющий Ещенко, переставший расти Рассказов и непрофильный Зобнин. Хотя бы одну бровку красно-белые могли бы закрыть классным, сбалансированным исполнителем, и уже это сделало бы команду сильнее.



Во-вторых, на левый фланг атаки. Если Бакаев так и продолжит играть в центре или справа, слева при модуле 4-Х-Х остаются Шюррле и Мирзов. Осенью и зимой оба откровенно выпадали.



В-третьих, большого нападающего. Ларссон – легковес контратакующего склада, Понсе – хороший наконечник, умеющий цепляться, но также ограниченный в мощи.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А теперь вернёмся в сегодняшние реалии. Покупка хотя бы одного футболиста в любую из перечисленных зон станет для «Спартака» успехом. Может не случиться даже и этого.

Трансферы «на выход»

Клуб усердно чистил состав на протяжении пары лет, но до сих пор в нём присутствуют футболисты, которые вряд ли будут помощниками. Ананидзе одной ногой в Турции, но открыты вопросы и по многим другим: Мельгарехо (со слов Цорна, хотя странно – парагваец явно не самый лишний в этой команде), Гулиеву (потерял место на поле, вернуть при нынешней конкуренции будет проблематично), Мирзову (точно ли команде нужен такой ограниченный футболист?) и даже дорогостоящему Тилю (соответствует ли он всё-таки стилистике Тедеско? Или стоит не мучиться и отдать его хотя бы в аренду?).



Всплывшая вдруг в СМИ информация о том, что Фернандо, вроде бы давно проданный в Китай, может вернуться в «Спартак», поскольку «Бэйцзин Гоань» не желает пользоваться опцией выкупа, станет для клуба ещё одной головной болью. При всех полезных качествах бразильца и его несомненном классе сегодня он красно-белым способен лишь помешать: в команде и так уйма центральных полузащитников, включая купленных за дорого летом. Баланс нарушать нельзя, поэтому нужно обязательно дожимать китайцев и настаивать на окончательном переходе прав.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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А вот потеря Бакаева-младшего, Солтмурада, который одной ногой в «Рубине», — это не просто потеря перспективного игрока, а тревожный звоночек. Информация, поступающая из окружения клуба, намекает на то, что ушедших молодых ребят из структуры может быть несколько. Сейчас там с ними не церемонятся.

Футбольные вопросы

Главное, что должен сделать за зимнюю паузу Тедеско непосредственно на тренировочном поле, — окончательно познакомиться с возможностями всех игроков, выявить их сильные и слабые стороны, после чего скорректировать при необходимости свой тактический взгляд. Поздней осенью всё делалось на бегу, риск ошибок или метаний был велик. «Спартаку» необходимы базисные вещи, на которые можно опираться. Всё-таки последние матчи показали, что ротация и постоянная смена схем и ролей у нескольких футболистов одновременно не всегда помогает, часто ещё и вредит.

Мы говорим не только о расстановках. В конце концов, схемы – это всего лишь цифры, а на поле всё решают принципы, перестроения и действия. В октябре-декабре «Спартак» при Тедеско играл в логичном контратакующем ключе: оборона начиналась не в высоком прессинге, а в среднем блоке, позиционная атака хромала, гораздо лучше удавалось атаковать на скорости. Теперь Тедеско, вероятно, скорректирует стиль. Сложно предсказывать, каким «Спартак» станет. Но это наверняка будет команда, стремящаяся прессинговать и доминировать, всё-таки на труса Доменико не похож.

При Тедеско «Спартак» разучился бить со стандартов. Надо что-то делать Даже при Кононове было лучше. Намного лучше.

Локальные задачи – наработка стандартов, которые исчезли как класс при Тедеско, попытка реабилитации Шюррле и поиск оптимального решения по Тилю. Если удастся выполнить две последние, «Спартак» получит двух дополнительных классных футболистов в стартовый состав по сравнению с осенью.

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