Уткин: аренда в «Сочи» подтверждает, что Кокорин в порядке

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.



«Я доверяю словам тех, кто рассказывал о хорошей форме Кокорина и прогнозировал его успешное возвращение на свой игровой уровень. Единственное, что в этих ожиданиях вызывало сомнения, так это то, что каждый понимает под собственным уровнем Кокорина. Конкретным это понятие становилось, только когда речь заходила о количестве звёзд в отеле или степени люксовости авто, в остальном же сколько людей, столько уровней Кокорина.



Мало того – аренда в «Сочи» подтверждает, что Кокорин в порядке. «Сочи» надо вытаскивать и сохранять в Премьер-Лиге, иначе дивизия дорогостоящих игроков этого клуба превысит все пределы никчёмности. Надо же будет их куда-то девать. А куда? Тут чисто хозяйственные резоны. В остальном – «Зенит» уже чемпион, интенсивность игр маленькая, игроков достаточно.



Сроки принятия решения дополнительно указывают на управленческий уровень решения. Отпуск высшей администрации «Газпрома», торговавшейся в Новый год с соседями, предсказуемо растянулся. С понедельника вышли, ну и порешали вопросы», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Сочи» объявил о переходе Кокорина