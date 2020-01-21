Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Инфантино — Трампу: США находятся на грани превращения в мировую футбольную державу

Инфантино — Трампу: США находятся на грани превращения в мировую футбольную державу
Футбол / Прочие турниры 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом США Дональдом Трампом на Международном экономическом форуме в Давосе.

«Должен сообщить, что США находятся на грани превращения в мировую футбольную державу", — приводятся слова Инфантино в «твиттере» журналиста Имона Дживерса.

Инфантино вручил Трампу футбольный мяч. США, Канада и Мексика совместно проведут чемпионат мира по футболу в 2026 году.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» журналиста Марка Ноллера.

Напомним, сборная США не пробилась в финальную стадию чемпионата мира 2018 года, который состоялся в России. Американская национальная команда примет участие в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, жеребьёвка которого в зоне КОНКАКАФ ещё не состоялась.

Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020