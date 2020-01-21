Инфантино — Трампу: США находятся на грани превращения в мировую футбольную державу

Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом США Дональдом Трампом на Международном экономическом форуме в Давосе.

«Должен сообщить, что США находятся на грани превращения в мировую футбольную державу", — приводятся слова Инфантино в «твиттере» журналиста Имона Дживерса.

Инфантино вручил Трампу футбольный мяч. США, Канада и Мексика совместно проведут чемпионат мира по футболу в 2026 году.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» журналиста Марка Ноллера.

Напомним, сборная США не пробилась в финальную стадию чемпионата мира 2018 года, который состоялся в России. Американская национальная команда примет участие в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, жеребьёвка которого в зоне КОНКАКАФ ещё не состоялась.