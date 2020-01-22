«Ростов» заявил Мамаева на вторую часть сезона
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев включён в заявку клуба на вторую часть сезона, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.
Футболист перешёл в «Ростов» в сентябре 2019 года на правах свободного агента. Прежним клубом игрока был «Краснодар». В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча. За «Ростов» хавбек заявлен под 10-м номером.
В октябре 2018 года Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом, а также другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В мае 2019 года Пресненский районный суд города Москвы приговорил Мамаева к 1 году 5 месяцам лишения свободы. В сентябре прошлого года Мамаев и братья Кокорины вышли на свободу. Протасовицкий освободился позднее.
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