«Ростов» заявил Мамаева на вторую часть сезона

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев включён в заявку клуба на вторую часть сезона, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Футболист перешёл в «Ростов» в сентябре 2019 года на правах свободного агента. Прежним клубом игрока был «Краснодар». В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча. За «Ростов» хавбек заявлен под 10-м номером.

В октябре 2018 года Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом, а также другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В мае 2019 года Пресненский районный суд города Москвы приговорил Мамаева к 1 году 5 месяцам лишения свободы. В сентябре прошлого года Мамаев и братья Кокорины вышли на свободу. Протасовицкий освободился позднее.